Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli si impone sul Bordivolley

Sanremo. L’Autoscuole Riunite Sanremese e Armesi Mazzucchelli si impone 3-0 sul Bordivolley.

«Come tutti sappiamo, il Covid-19 ha stravolto la vita di ognuno di noi e anche i gesti più semplici come andare a prendere un caffè al bar sono risultati difficili se non impossibili. Lo sport non ha fatto eccezione, mesi e mesi di stop in cui gli atleti delle varie società dilettantistiche non hanno potuto far vedere i loro progressi, in allenamento ma soprattutto sul campo da gioco – fa sapere l’Autoscuole Riunite Sanremese e Armesi Mazzucchelli – Sabato 13 febbraio, finalmente, sono ripartiti i vari campionati e le ragazze della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli hanno dovuto affrontare come prima sfida dopo questo lungo periodo travagliato, il Bordivolley».

La partita, giocatasi a Villa Citera alle 18, ha visto uscire vincenti le padroni di casa con una netta vittoria per 3 a 0 con i parziali di 25/9, 25/11, 25/15.

«Dopo quasi un anno di stop agonistico forzato dovuto al Covid-19 siamo partiti bene nonostante le paure e dubbi che avevamo prima dell’inizio del campionato. Abbiamo incontrato una squadra che ha avuto defezioni e che ha giocato sotto tono anche per la mancanza di giocatrici di peso. La partita mi è servita per rodare tutte le ragazze che non mi hanno deluso. Sono soddisfatto, delle mie giocatrici che hanno espresso buone azioni di gioco, era un po’ un terno al lotto sotto questo aspetto e ci è andata bene. La prossima partita sarà contro una delle squadre più forti del campionato e spero che la prestazione delle mie atlete possa essere la stessa, aldilà del risultato, ricordiamoci che però la palla è rotonda. Sarà un campionato difficile e anomalo ma confidiamo nelle nostre capacità» – dice Marco Biglieri, allenatore della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U15/F.

Il prossimo impegno delle ragazze “green” sarà sabato 21 febbraio alle 14 a Villa Cittera dove affronteranno il S. Giovanni Ospedaletti.