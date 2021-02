Auto ribaltata sulla strada per Bellissimi, giovane guidatore illeso

Dolcedo. Un’auto si è ribaltata, per cause da accertare, verso le 13 in strada Costa Carnara, sulla provinciale 42 in direzione Bellissimi. Nessun’altro è rimasto coinvolto nell’incidente.

Fortunatamente l’automobilista, un giovane, è uscito con le proprie gambe, praticamente illeso, dall’abitacolo fracassato della vettura.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco dal Comando provinciale di Imperia. Presenti anche i carabinieri.