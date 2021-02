Australian Open, l’armese Fognini batte De Minaur ma cede a Nadal

Taggia. L’armese Fabio Fognini sabato batte Alex De Minaur al terzo turno dell’Australian Open 2021 di tennis ma oggi è stato fermato da Rafael Nadal durante il quarto turno.

Dopo aver vinto contro Pierre-Hugues Herbert e Salvatore Caruso, sabato ha battuto l’australiano dopo tre set per 6-4 6-3 6-4 controllando la sfida e non lasciando alcun scampo all’avversario, ma oggi il numero 17 del mondo, che era partito bene, non è riuscito a superare lo spagnolo in due ore e 16 minuti di gioco, perdendo dopo tre set per 3-6 4-6 2-6.

Finisce così l’avventura del tennista di Arma di Taggia a Melbourne.

(Foto da Facebook di Fabio Fognini)