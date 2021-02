Australian Open, l’armese Fognini batte Caruso: a fine partita scoppia lite

Taggia. L’armese Fabio Fognini batte Salvatore Caruso al secondo turno dell’Australian Open 2021 di tennis.

Dopo aver vinto contro Pierre-Hugues Herbert, oggi il numero 17 del mondo ha superato il connazionale, numero 78 del ranking, dopo cinque set per 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6. Una lunga partita, durata tre ore e 47 minuti, che alla fine è sfociata in una lite. Un botta e risposta, che è durato qualche minuto, per alcune parole dette nei momenti caldi del match che hanno fatto infuriare Caruso.

Il tennista di Arma di Taggia nel prossimo turno dovrà affrontare l’australiano Alex De Minaur.

(Foto da Facebook di Fabio Fognini)