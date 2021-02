Atp Melbourne, doppia vittoria per Jannik Sinner

Bordighera. Doppia vittoria per Jannik Sinner all’Atp 250 Melbourne 1.

Il tennista, che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera, oggi nel singolare maschile ha vinto contro lo sloveno Aljaž Bedene, testa di serie numero 13, agli ottavi di finale con il punteggio di 7-6 6-2.

Poi è sceso in campo contro Miomir Kecmanović, ai quarti di finale del “Great Ocean Road Open” in Australia, che ha battuto per 7-6 6-4, dopo un’ora e 56 minuti di gioco.

Sinner vola così in semifinale dove domani dovrà affrontare Karen Chačanov.