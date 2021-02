Atp Cup, l’Italia batte la Francia: l’armese Fognini supera Paire

Taggia. Fabio Fognini batte Benoit Paire nel singolare maschile dell’Atp Cup 2021, gara a squadre in scena a Melbourne Park.

Il tennista di Arma di Taggia, che rappresenta l’Italia, è riuscito a prevalere sul rappresentante della Francia per 6-1 7-6 dopo un’ora e venti minuti.

A seguire Matteo Berrettini ha giocato e vinto il match contro Gaël Monfils per 6-4 6-2. L’Italia si è così aggiudicata i due singolari contro la Francia, nel gruppo C, qualificandosi per le semifinali in programma venerdì.

(Foto da Facebook di Fabio Fognini)