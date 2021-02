Atp Cup, l’armese Fabio Fognini batte Pablo Carreño Busta ma cede ad Andrej Rublëv

Taggia. Nel singolare maschile dell’Atp Cup 2021 Fabio Fognini sabato ha battuto Pablo Carreño Busta in semifinale ma domenica ha perso contro Andrej Rublëv in finale.

Il tennista di Arma di Taggia, che ha rappresentato l’Italia, è riuscito a prevalere sul rappresentante della Spagna per 6-2 1-6 6-4 nella giornata di sabato ma purtroppo domenica ha ceduto al russo in appena un’ora di gioco per 6-1 6-2.

«Una settimana piena di emozioni e buone sensazioni. Grazie a questo team fantastico» – ha commentato sui social l’armese che ha comunque contribuito a portare in alto l’Italia.

(Foto da Facebook di Fabio Fognini)