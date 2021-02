Atp Cordoba 2021, sorteggiato il tabellone: il sanremese Mager affronta Cerúndolo

Sanremo. E’ stato sorteggiato il tabellone principale dell’Atp 250 di Cordoba 2021. Il primo avversario di Gianluca Mager sarà Francisco Cerúndolo.

Il tennista di Sanremo scenderà in campo per affrontare il numero 146 del mondo nel singolare maschile del torneo argentino in programma dal 22 al 28 febbraio sulla terra rossa di Cordoba.

Il sanremese inoltre nel primo turno del doppio maschile, insieme a Miomir Kecmanović, dovrà vedersela con la coppia formata da Oliver Marach e Agustín Velotti.