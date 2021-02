Atp Cordoba 2021, il sanremese Mager e Kecmanović perdono il doppio

Sanremo. Il sanremese Gianluca Mager, insieme a Miomir Kecmanović, perde la sfida contro la coppia formata da Oliver Marach e Agustín Velotti nel primo turno del doppio maschile dell’Atp 250 di Cordoba 2021.

Il duo Mager-Kecmanović ieri ha infatti ceduto per 6-4 6-7 8-10.

Oggi il tennista di Sanremo scenderà in campo per affrontare Francisco Cerúndolo nel singolare maschile del torneo argentino in programma fino al 28 febbraio sulla terra rossa di Cordoba.