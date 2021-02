Atp 250 Montpellier, Jannik Sinner debutta contro Bedene

Bordighera. E’ stato sorteggiato il tabellone dell’Atp 250 Montpellier. Jannik Sinner debutterà contro Aljaž Bedene.

Il tennista che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera, tornerà in campo per affrontare lo sloveno all’Open Sud de France 2021 in programma dal 22 al 28 febbraio.

Sinner ha già affrontato e battuto Bedene durante l’Atp 250 Melbourne 1.