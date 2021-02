Arma di Taggia. Dieci anni fa apriva in via Queirolo Estetica Dania, punto di riferimento per la cura del corpo a due passi dal lungomare. Era il 6 febbraio 2011 quando la giovanissima Dania Venzon, fresca di scuola e forte di alcuni anni di apprendistato iniziati a soli 15 anni, decise di fare il grande salto e passare da dipendente a imprenditrice. Una scelta quanto mai vincente, visto che le dieci candeline su cui soffia oggi la famiglia Iavarone-Venzon raccontano di una crescita esponenziale sia sul piano professionale che su quello famigliare.

«Avevo vent’anni quando sono partita, racconta la titolare nel giorno dell’anniversario. Lavoravo 12 ore al giorno perché il negozio era già molto grande ma andavo avanti da sola. Rilevare un centro estetico e mettermi in proprio non è stato facile, ed è grazie anche alla mia famiglia se sono riuscita a raggiungere questo traguardo. Piano piano in questi 10 anni il negozio si è ampliato di pari passo con la mia professionalità, arricchita da una formazione continua. Da Estetica Dania curiamo tutto il corpo, dai piedi fino al cuoio capelluto. Siamo specializzati in trattamenti viso, corpo, extension alle ciglia, manicure, pedicure, gel alle mani, ricostruzione unghie, solarium, pulizia viso e massaggi, tanti massaggi… Tibetano, relax, riflessologia plantare, hot stone, massaggio cubido».

di 10 Galleria fotografica Dania Estetica spegne dieci candeline









Dove sarò tra altri 10 anni? Risponde Dania: «Spero qui, orgogliosa del mio centro estetico come lo sono adesso. Vorrei ringraziare a proposito le mie clienti per la fiducia che mi hanno sempre dato». Sposata con Francesco Iavarone, il piccolo Nicolò arrivato da appena quattro mesi, Dania oggi può contare sulla collaborazione di due esperte estetiste, Monica e Manuela, entrate a far parte dello staff nel corso del tempo. Per chi volesse festeggiare questo avvenimento regalandosi un trattamento, il consiglio è di recarsi in via Queirolo, al civico 5, primo piano a sinistra. Chiudete gli occhi e relax!