Aperte le iscrizioni al 26° Torneo “Città di Sanremo”

Sanremo. #sitornaincampo questo l’ ashtag lanciato dalla ASD Sanremo Calcio, in occasione dell’ ufficializzazione del 26° Torneo “Città di Sanremo” , torneo notturno di calcio a 6 che si svolgerà dal 7 Giugno sul campo in sintetico Morgana sul lungomare Trento e Trieste di Sanremo.

Vista la chiusura dei campionati dilettantistici si è deciso di anticipare l’inizio, sperando cosi di superare il numero di squadre 27 dell’anno passato. Il torneo è aperto a tutti, sia giocatori liberi che tesserati, senza limiti di categoria,questo per permettere di provare l’ adrenalina di una vera partita a chi in questi mesi non ha potuto per tutti i divieti che i vari DPCM hanno imposto.

In questi giorni la segreteria della società ha già avuto molti contatti per iscriversi e per chiedere informazioni.Le squadre dovranno essere composte da un massimo di 9 atleti, le sfide saranno effettuate tutte le sere ( tranne quando la nazionale Italiana sarà impegnata negli incontri dell’ Europeo ) sul bellissimo campo di nuova generazione presso i bagni Italia. Quest’anno oltre ad avere un Main Sponsor l’ Azienda Agricola”Serena Minieri” il torneo sarà dedicato al compianto Paolo IANNI’ scomparso pochi mesi orsono .

Per avere maggiori informazioni chiamare i numeri :+39 328 842 8471 – +39 350 5151993. Oppure tramite i social della Sanremocalcio o sul sito web www.sanremocalcio.it