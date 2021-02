Andrea Gorlero, presidente di Amaie Energia: «Differenziata, vicino l’accordo con le case – vacanza»

Sanremo. Al Mercato annonario praticamente annullata la quota indifferenziata di rifiuti grazie al presidio dedicato, raccolta del verde in via sperimentale a cominciare dalla frazioni in partenza, isola ecologica informatizzata al Borgo, un mezzo per la consegna dei kit nei quartieri più isolati, sono alcune delle migliorie che Amaie Energia sta apportando alla raccolta differenziata nella Città dei fiori, con l’obiettivo di raggiungere il 65 per cento. Come spiega il presidente e amministratore delegato della società pubblica partecipata dal Comune Andrea Gorlero ospite dei nostri studi, è previsto a breve anche l’atteso accordo con i gestori delle case-vacanza allo scopo di poter agevolare gli ospiti nella differenziazione della spazzatura.

Nell’intervista Gorlero parla anche degli altri asset di Amaie Energia che prevedono anche la gestione di spiagge libere attrezzate lungo il percorso della Ciclabile e anche di piccole darsene e parcheggi, oltre, naturalmente, alla pista ciclo pedonale stessa, senza dimenticare il Mercato dei fiori.