Anche le Sardine Ponentine a “Uniamoci per salvare l’Italia: Persona, lavoro, socialità: una grande alleanza”. Come partecipare

Sanremo. Tornano a farsi sentire le Sardine Ponentine «Il 4 dicembre scorso, c’è stato un incontro iniziale fra alcune forze a cui è stata proposta l’idea della costruzione di un’alleanza, di una rete che si muovesse su alcune coordinate, messe per scritto in un manifesto/appello uscito il 16 gennaio 2021 – si legge in una nota stampa del movimento, che prosegue – Padrone di casa era l’ANPI e c’erano inoltre presenti la Cgil nella persona di Maurizio Landini, Cisl e Uil, Libera, Legambiente, Mattia Santori del movimento delle Sardine, il presidente delle Acli Roberto Rossini, Vincenzo Vita come Ars e Articolo 21, l’Unione degli Studenti Universitari, Libertà e Giustizia, il Comitato per la Difesa della Democrazia e della Costituzione, autorevolissimi rappresentanti del Pd, dei 5 Stelle, Arturo Scotto di Articolo 1, Acerbo del Prc, la presidente dell’Istituto Cervi, diverse associazioni partigiane. Hanno trovato ascolto e condivisione con una forte spinta ad estendere, fare rete, andare sul territorio, ricreare una relazione, si è detto, con “la nostra gente”, assieme ad una ricchissima articolazione di analisi e di riflessione».

Per giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 18,30, le Sardine Ponentine annunciano quindi di partecipare all’iniziativa online “Uniamoci per salvare l’Italia: Persona, lavoro, socialità: una grande alleanza”.

«Promuoviamo quindi anche noi Sardine – prosegue il comunicato – con vero entusiasmo, questa iniziativa nata per associazioni, movimenti, sindacati, partiti, tutti operanti nella Provincia di Imperia, per rispondere all’appello proposto il 16 gennaio 2021 e dar vita, anche nel nostro territorio, a una inedita, pacifica mobilitazione. Qui ed ora siamo tutti alla prova dei fatti, davanti alla crisi organica di un Paese con quasi 90mila morti per Covid, un tracollo economico, un tragico balzo della disoccupazione (per lo più donne), un impoverimento generalizzato delle famiglie, una consunzione del rapporto fra Stato e cittadini con diffuse forme di sfiducia, una paura e una solitudine sociale di tipo nuovo. Ci sono forze in grado di contrastare questa generale regressione sociale, civile, culturale, etica?».

Per iscrivere un’associazione, un movimento, un sindacato, un partito a questo incontro online, si deve usare questo link: https://forms.gle/ent2Tz2FuVNK4eyo9