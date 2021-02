Anche in provincia di Imperia un Istituto Tecnico Superiore, oggi la decisone in Consiglio

Imperia. Anche in provincia ci sarà un’Istituto Tecnico Superiore (Its): questa mattina il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità lo statuto e lo schema dell’atto costitutivo dell’apposita Fondazione nata per realizzare un percorso di studio post- diploma nel settore agroalimentare.

L’ente capofila della Fondazione “Accademia Ligure dell’Agroalimentare” è l’Istituto “Ruffini” . Il Presidente Domenico Abbo, che ha illustrato la pratica, dice: «Si tratta di un’iniziativa realizzata grazie a un partenariato pubblico-privato che permetterà di realizzare una scuola d’eccellenza per formare figure altamente professionali in un settore per il quale il nostro territorio ha una vocazione particolare. La nostra attenzione su questo tema è confermata dal fatto che il soggetto capofila della Fondazione è l’Istituto “Ruffini”, concessionario dell’Oliveto sperimentale, area di grande pregio olivicolo che è di nostra proprietà».

Durante la riunione consiliare sono passate all’unanimità anche le prese d’atto dei Piani di gestione delle Zsc (Zone speciali di conservazione) del Fiume Roja, del Monte Grammondo-torrente Bevera, del Monte Abellio. C’è stato anche un “sì” compatto anche per Documento unico di programmazione (Dup) relativo al triennio 2021-2023, propedeutico al Bilancio di previsione 2021, la cui approvazione è attesa entro un mese circa.