Amazon, i 5 step verso il risparmio

Che piaccia o no, il mondo del commercio era diverso prima dell’intuizione di Jeff Bezos. Lo strumento di vendita è cresciuto esponenzialmente. La piccola idea di una libreria si è trasformata in un mega colosso mondiale. Il portale ha letteralmente rivoluzionato le abitudini dei consumatori. Dalla semplice biro alla bambola da collezione, dai prodotti per la casa a quelli elettronici, sul portale non manca davvero nulla. Prima di un acquisto, è ormai consuetudine fare una ricerca veloce su Amazon. Certo non sempre il nome dello store fa rima con risparmio. Ecco gli otto passi per garantirsi un successo ad ogni acquisto.

Step 1: Amazon Prime? Quando è davvero vantaggioso

La maggior parte dei clienti dello store online avrà almeno una volta letto dell’opzione Prime. In molti associano questo strumento alla sola spedizione prioritaria degli ordini, nella realtà il servizio può garantire una serie di convenienti vantaggi. Oltre alla spedizione gratuita per ordini inferiori a 29 euro, tanti altri sono i vantaggi che l’abbonamento racchiude. C’è ad esempio la priorità di prenotazione degli articoli in offerta nel corso delle promozioni lampo e quelli dedicati all’intrattenimento: Prime Video, Prime Music, Prime Reading sono solo alcuni dei contenuti a disposizione. La possibilità di utilizzare il servizio in prova gratuita per i primi 30 giorni è già una fonte di risparmio.

Step 2: Le offerte lampo, come trarne il massimo vantaggio

Strumenti di vendita infallibili, le offerte lampo costituiscono un’ottima occasione per risparmiare anche diverse decine di euro sugli acquisti. Quotidianamente il portale mette queste occasioni a disposizione della clientela. Accedere quotidianamente al portale può essere uno dei modi per cogliere l’occasione al volo. È sempre bene però rendersi conto del costo di mercato degli oggetti in vendita perché, si sa, “non è sempre oro quel che luccica”. Soprattutto per gli articoli di marchio minore, è sempre bene fare un confronto con il negozio vicino casa.

Step 3: I coupon, gli indispensabili anche su Amazon

Prima di cliccare sul tasto di conferma dell’ordine, fermarsi per un attimo può essere il passo giusto per risparmiare. Esatto, è sempre meglio cercare il coupon adatto. Il risparmio accumulato ne vale la pena. C’è chi li chiama buoni sconto, chi codici promozionali Amazon ma i termini descrivono lo stesso strumento. Il codice alfanumerico si inserisce nel campo riservato durante la fase di acquisto. Dove si trovano i coupon?

– Siti di risparmio, questi sono un contenitore preferenziale delle offerte in corso. Qui sono raccolti i codici del momento.

– Canali Telegram. Esatto, sulla app dedicata alla messaggistica ci sono svariati gruppi dedicati al risparmio su Amazon. Questi sono una fonte preferenziale di offerte.

– Social e siti web tematici sono alcune delle fonti più fresche per ottenere i preziosi sconti.

Step 4: Amazon Warehouse e la sezione Outlet, come usare questi strumenti

Strumenti utili di risparmio, la sezione magazzino e l’outlet di Amazon possono riservare ottimi sconti. Basta conoscerli per utilizzarli al meglio. La sezione Warehouse di Amazon include tutti gli articoli derivanti dal reso da parte di un altro cliente. Non si tratta di un vero usato bensì di un “quasi usato ma garantito”. I prodotti con la confezione lievemente danneggiata o con minime imperfezioni – un piccolo graffietto, ad esempio – spesso vengono restituiti ad Amazon. Lo store li testa e ne certifica la vendibilità ad un prezzo ultrascontato. Nella sezione outlet si trovano invece i prodotti di fine serie ad un prezzo molto inferiore.

Step 5: Monitorare i prezzi, l’aiuto viene dal web

Il miglior modo per trarre vantaggio dagli acquisti sul portale è certamente avere ben chiara la situazione del mercato. Oltre agli strumenti classici di ricerca dei prezzi – Trovaprezzi e Idealo sono alcuni esempi -, ci sono strumenti anche più potenti per evitare di spendere più del dovuto. CamelCamelCamel è uno dei più utilizzati. Il portale consente di tracciare lo storico della fluttuazione dei prezzi semplicemente inserendo l’indirizzo web dell’articolo interessato. Keepa è invece un pratico Add-on per il browser, questo piccolo programma offre un grafico di riepilogo dei prezzi direttamente sulla pagina del prodotto interessato.