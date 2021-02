Alluvione di ottobre, ecco come la Regione ha suddiviso il milione di euro donato dal principe Alberto di Monaco

Ventimiglia. Cinquecentomila euro per Ventimiglia, 150mila per Airole e altrettanti per Dolceacqua. E ancora: 100mila euro ciascuno a Camporosso e Olivetta San Michele. Ecco come la Regione Liguria ha suddiviso il milione di euro donato dal principe Alberto II di Monaco ai comuni colpiti dalla tempesta Alex gli scorsi 2 e 3 ottobre.

Le cifre non sono ancora arrivate nelle casse comunali: l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, infatti, ha inviato a tutti gli interessati la proposta che, se non verrà contestata, sarà attuata a stretto giro. Una missiva è stata inviata anche all’ambasciatore italiano a Monaco che, spiega l’assessore regionale «è stato il tramite con il Principato». E ancora: «Al prefetto di Imperia, il quale mi sembrava giusto, in qualità di rappresentante di governo, che venisse informato su come avremo investito queste risorse e al Primo ministro del Principato».