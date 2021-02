Alluvione 2020, Di Muro: «Emendamento Lega per proroga Bilancio nei Comuni colpiti»

Ventimiglia. «Ho presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, in discussione prossimamente in Commissione Bilancio alla Camera, per prorogare fino al 30 giugno i termini di approvazione del bilancio per i Comuni colpiti dall’alluvione del 3-4 ottobre 2020. Una proroga che riteniamo fondamentale per quelle amministrazioni che rientrano nella dichiarazione di Stato d’emergenza riconosciuta dal Consiglio dei ministri.

Un’iniziativa utile per dare ossigeno ai Comuni che, tra Liguria e Piemonte, a distanza di 5 mesi sono con le casse vuote dopo che hanno anticipato i soldi in somma urgenza ricevendo insufficienti contributi economici dallo Stato. È un emendamento di buon senso che mettiamo a disposizione di tutte le forze politiche affinché possa essere condiviso trasversalmente e recepito dal Governo». Lo scrive in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro, primo firmatario dell’emendamento.