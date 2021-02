Alassio Dragon Cup, sul terzo gradino del podio “Fever” di Klaus Diderich con Diego Negri e Friddov Kleen

Imperia. Il Dragone “Johoinoi” di Dimitri Bondarenko si è aggiudicato la tappa d’apertura della Coppa Italia: l’Alassio Dragon Cup organizzata dal CN Al Mare, che ha visto la presenza di velisti di assoluto livello mondiale.

Bondarenko ha condiviso il successo con Nikolai Poljakov ed Alexander Shalagin. Al secondo posto, a pari punti col primo, è terminata “Rocknrolla” con Tommaso Chieffi, Claudio Valtolini e Vittorio Zaoli, mentre ha chiuso sul terzo gradino del podio “Fever” di Klaus Diderich con Diego Negri e Friddov Kleen. Al quarto posto “Diva” con Flavio Grassi, Andrea Quaranta e Mario Quaranta dello YC Imperia.

Nell’ultima giornata è stata portata a termine una sola prova che è poi risultata decisiva per il risultato finale: a vincerla è stato Bondarenko che ha preceduto Chieffi e Grassi. Per il Cnam alassino non poteva esserci apertura migliore: regate spettacolari con velisti di livello mondiale.

Classifica finale:

1) JOHOINOI (GBR 408) Dimitri Bondarenko, Nikolai Poljakov ed Alexander Shalagin

2) ROCKNROLLA (ITA 79) Tommaso Chieffi, Claudio Valtulini e Vittorio Zaoli

3) FEVER (GBR 819) Klaus Diederichs, Diego Negri e Friddov Kleen

4) DIVA (ITA 80) Flavio Grassi, Andrea Quaranta e Mario Quaranta, (YC Imperia)

5) GALATEA II (ITA 12) Giuseppe La Scala, Roberto Benedetti e Simone Dondelli (RYCC Savoia)

6) BALTHAZAR (ITA 44) Giovanni Stracquadaneo, Giulio Riano e Luca Straforello, (YC Imperia)

7) FAFNIR (ITA 56) Alberto Marconi, Filippo Domenicali ed Alberto Corneli, (YC Italiano).

La gara di apertura del calendario ligure della Classe Dragone era anche valida quale prima tappa sia della Coppa Italia che del prestigioso Dragon Riviera Trophy. La seconda tappa del Dragon Riviera Trophy si svolgerà dal 19 al 21 febbraio ad Imperia, organizzata dallo YC Imperia, mentre la terza è in programma a Montecarlo (Yacht Club de Monaco) dal 5 al 7 marzo e la quarta e ultima tappa a Sanremo (YC Sanremo) dal 26 al 29 marzo.

Ora Alassio per i prossimi appuntamenti ha in programma la terza regata del Campionato zonale valida per la Selezione Nazionale delle classi Laser il 20 e 21 febbraio, mentre dal 27 febbraio al 2 marzo i riflettori si sposteranno sugli Optimist per il tradizionale Meeting della Gioventù e per l’innovativa formula della Coach Regata. Le grandi barche di Altura saranno invece protagoniste nel fine settimana dal 19 al 21 marzo.