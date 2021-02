Sanremo. Ha preso il via questa mattina la “Sanremo Ultra Trail” (Sut): la manifestazione organizzata da Sanremo Bike School con il sostegno dell’assessorato al turismo guidato da Giuseppe Faraldi.

L’evento, inserito nel calendario Coni di gare a preminente interesse nazionale, consiste in una corsa trail individuale su 2 distanze, 32 e 62 km. I 350 partecipanti, partiti da piazza Borea d’Olmo a Sanremo, sono già giunti a Perinaldo (38esimo km) dopo aver attraversato Bajardo e Apricale. Raggiungeranno poi Vallebona, Ospedaletti, Bordighera e Seborga per poi ritornare a Sanremo. L’arrivo avverrà in piazza Cassini.

Il percorso della gara di 32 km era già stato proposto nel 2020, la distanza ultra di 62km è invece la novità: si corre in un anello unico lungo sentieri puliti per l’occasione e tracciati su 2 delle app più famose per gli appassionati e i praticanti di sport ed escursionismo, ovvero Komoot e Strava.