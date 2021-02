Ventimiglia. Blitz della Guardia di Finanza della compagnia di Ventimiglia all’interno di un negozio gestito da cinesi in via Cavour, nel pieno centro cittadino. Il controllo dei militari, inserito nell’ambito di un rafforzamento del dispositivo a tutela della sicurezza economico-finanziaria, con mirate ispezioni finalizzate alla repressione dei traffici illeciti e della commercializzazione, da parte di operatori economici scorretti di prodotti non sicuri o posti in vendita in violazione del “Codice del Consumo”, ha portato il 3 febbraio scorso le Fiamme Gialle a sequestrare 250 articoli di vario genere, tra scarpe, indumenti e bigiotteria, irregolarmente messi in vendita al pubblico.

Durante un controllo amministrativo, dopo aver effettuato l’accesso ed eseguita un’attenta analisi della merce in vendita, i finanziari hanno individuato i capi incriminati. In particolare, le calzature non recavano la prevista etichettatura attestante il materiale utilizzato per la loro fabbricazione; mentre la bigiotteria, priva di confezione, non riportava alcuna etichetta informativa. I prodotti tessili, invece, in gran parte T-shirt, avevano etichette scritte solo in cinese ed erano prive di qualsiasi indicazione circa la composizione del tessuto come invece previsto dalle vigenti normative.

Foto 2 di 2



I militari hanno quindi contestato al titolare del negozio l’illecito rilevato, sottoponendo a sequestro amministrativo i prodotti rinvenuti ed effettuando poi le previste comunicazioni alla competente Camera di Commercio.

La normativa applicata nel caso di specie è finalizzata a tutelare il consumatore sia sotto il profilo della sicurezza e qualità dei prodotti che con riferimento al diritto di ricevere una informazione chiara e precisa sull’articolo posto in vendita.

L’operazione si inserisce nella costante opera condotta nella provincia di Imperia dai militari delle Fiamme Gialle, a difesa del made in Italy e della sicurezza prodotti, a contrasto delle varie forme di contraffazione e abusivismo commerciale, a tutela degli imprenditori corretti e dei consumatori.