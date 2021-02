Sanremo. Nella sala eventi gentilmente concessa dalla parrocchia degli Angeli, nel più stretto rispetto delle prescrizioni anti Covid, si è svolta l’assemblea annuale dei paracadutisti della provincia di Imperia . A presiedere l’assemblea il decano dei parà locali maresciallo maggiore Tommaso Russo affiancato dal supervisore e consigliere nazionale Enzo Gulmini proveniente da Biella .

I lavoro si sono svolti con l’approvazione del bilancio sociale 2020 e il preventivo 2021 letti dal parà avvocato Roberto Giordano , elezione di un presidente pro tempore in attesa dell’ assemblea elettiva nella persona del parà Vittorio Morello ( eletto all’unanimità ) . Il presidente dell’assemblea ha poi chiesto un minuto di silenzio per I paracadutisti della sezione scomparsi recentemente tra questi il presidente onorario il rimpianto paracadutista dott Nando Ziveri .

A tale proposito il paracadutista Massimiliano Iacobucci ha lanciato la proposta di eleggere quale presidente onorario proprio il maresciallo parà Tommaso Russo per le sue doti morali e per la carriera militare e sociale che hanno caratterizzato una vita dedicata al paracadutismo ! Durante l’anno in corso sarà possibile con l’elezione del nuovo presidente rarificare anche la proposta di Nomina del presidente onorario . Una delegazione ha raggiunto il monumento matuziano

al paracadutista dove al grido di Folgore si sono congedat