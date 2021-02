Sanremo. Nella Città di Fiori c’è un nuovo locale. E’ stato inaugurato da poco e si trova al rondò Garibaldi. Si chiama “Al Caffessito” ed è il frutto della passione e del lavoro di fratelli Gonzales, cileni da tempo a Sanremo

«Questo sogno nasce un po’ di anni fa, mentre lavorando numerosi notti in Piazza Bresca nella movida Sanremese – spiega Cristian– io e mio fratello ci siamo resi conto che un giorno avremmo avuto anche noi un nostro locale. Beh che dire: quel giorno sembra essere arrivato Certo c’è voluto tanto coraggio visto il periodo che stiamo affrontando, per via del covid, ma il nostro temperamento intraprendente, ci ha mosso in questa direzione che molti avrebbero considerato azzardata. Una direzione presa e scelta dopo non pochi sacrifici ma affrontati sempre fiduciosi perchè forti e certi di poter contare sulla nostra grande famiglia che non ci ha mai abbandonato, ma che anzi ci ha spronato ad iniziare questa avventura e ci supporta tutt’ora, dandoci molta forza. Un profondo grazie va anche ai nostri amici più cari, che con il loro affetto ci hanno aiutato, anche a livello pratico, nel poter accelerare i lavori e poter aprire così il prima possibile. Infine che dire: che con il cuore pieno di gioia ed entusiasmo siamo pronti ad affrontare questo nuovo capitolo della nostra vita, che speriamo vivamente vorrete condividere con noi ed entrarne a fare parte venendo a trovarci numerosi al nostro Caffessito».