A Imperia incontro in Comune per la Tari, Confcommercio ottiene la creazione di un tavolo di concertazione per le tariffe 2021

Imperia. Questa mattina in Comune a Imperia il presidente cittadino di Confcommercio Marco Gorlero, accompagnato dal presidente cittadino di Federalberghi Dario Ghiglione, ha incontrato il sindaco Claudio Scajola e gli assessori Gianmarco Oneglio, Fabrizia Giribaldi e Laura Gandolfo.

Si tratta dell’incontro chiesto dalla stessa Confcommercio per fare il punto sulla situazione relativa alla Tari, la Tassa sui rifiuti e cercare dio ottenere sgravi a favore delle attività commerciali che, a causa delle restrizioni connesse all’emergenza pandemica, non hanno potuto operare come nelle normali condizioni e di conseguenza non hanno prodotto rifiuti, oppure ne hanno prodotti in modo decisamente più limitato rispetto al normale.

Spiega Gorlero: «Nel corso dell’incontro di questa mattina, abbiamo ottenuto la creazione di un tavolo di concertazione per quest’anno, non soltanto sulla Tari, ma anche relativo alla nuova pianificazione commerciale e turistica della città. Punteremo a ottenere che vengano calmierate le tariffe e a fare in modo che si possa studiare una tariffa 2021, che tenga conto della reale fruizione del servizio di raccolta rifiuti. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata e auspichiamo di trovare futuri punti di incontro su queste tematiche, fondamentali per il mondo del commercio, soprattutto in un momento particolarmente difficile, come quello attuale».