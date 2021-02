71° Festival di Sanremo, Loredana Bertè super ospite della prima serata

Sanremo. A pochi giorni dalla partenza del 71° Festival di Sanremo, inizia a delinearsi sempre più la lista dei co-conduttori e dei super ospiti che prenderanno parte alla kermesse canora.

Durante la puntata di “Che tempo che fa” andata in onda ieri sera, Amadeus, collegato dalla platea del teatro Ariston insieme a Fiorello, ha svelato al pubblico qualche chicca e il super ospite della prima serata: «Sarà con noi Loredana Bertè con alcuni suoi grandissimi successi». Confermate al fianco del direttore artistico martedì la top model Naomi Campbell e la giornalista Barbara Palombelli il venerdì.

«Qui stiamo benissimo, ma ci dobbiamo abituare al teatro vuoto», racconta Amadeus. A stemperare la situazione Covid-19 ci ha pensato però Fiorello: «L’atmosfera fuori dall’Ariston è meravigliosa, c’era la sonda Perseverance che faceva le foto. Io sono arrivato oggi e la prima cosa che devi fare quando arrivi, a parte il tampone, è studiarti 75 pagine di protocollo. Sono arrivato a metà e preferisco aspettare il film», ha scherzato il mattatore.

«Quel che vogliamo fare è intrattenervi cinque sere – ha affermato Amadeus – , è un Sanremo storico, in 71 anni un Festival di Sanremo così non si è mai visto e ci auguriamo non si veda mai più». «Comunque andrà sarà indimenticabile», gli ha fatto infine eco Fiorello.