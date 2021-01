Imperia. William Amoretti è il nuovo presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail.

Amoretti, 37 anni, dal 17 ottobre 2018 ricopre la carica di segretario generale della Fillea-Cgil di Imperia, categoria che si occupa dei Lavoratori edili. Geometra di professione ma già da tempo impegnato nel sindacato ha maturato negli anni una vasta esperienza nel settore della sicurezza.

«Ringrazio tutti per la fiducia prestata nell’occasione. Ringrazio in particolare l’Inail per l’attenzione e la sensibilità offerta per dare voce alle parti sociali che rappresentiamo. Sarà mia priorità essere a disposizione di tutti al fine di dare continuità e miglioramento alle attività che il Comitato ha intrapreso» – dice William Amoretti.