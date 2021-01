Villa Faraldi sempre più digital: vince i premi di Eolo Missione Comune

Villa Faraldi. Per il comune di Villa Faraldi il 2021 incomincia con una buona notizia. La cittadina infatti è entrata nei Comuni vincenti di EOLO Missione Comune, il progetto che prevede la donazione di 1 milione di euro all’anno in premi tech per tre anni ai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Per i prossimi quattro mesi, i cittadini e sostenitori potranno aiutare Villa Faraldi ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14.000 euro in premi tecnologici, adatti a supportare la digitalizzazione del sistema scolastico e la trasformazione in una piccola smart city: basterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma per supportare il comune scelto attraverso alcune Missioni social.

«In un momento delicato di ripartenza come quello che stiamo vivendo, poter accedere a connessione ultra veloce e strumenti digitali è fondamentale per i piccoli comuni, che giocano un ruolo strategico chiave nel tessuto economico del nostro Paese – commenta Luca Spada, presidente e fondatore di EOLO – come azienda siamo da sempre vicini ai piccoli Comuni e ai territori che spesso sono dimenticati dagli altri operatori, e abbiamo fatto del portare internet dove gli altri non arrivano la nostra missione. La nostra idea di fare business è fortemente centrata sull’avere un impatto positivo nelle comunità in cui operiamo, perché un Sistema Paese più forte rende anche le aziende più competitive».

Con il progetto EOLO Missione Comune, EOLO, operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA – fixed wireless access, conferma il proprio impegno verso i comuni in cui opera, con un forte focus sulle necessità della scuola. Le soluzioni tecnologiche ideate per la digitalizzazione del sistema scolastico variano da tablet e strumenti tech a percorsi di formazione individuali o di gruppo per avvicinare i più giovani ai temi della tecnologia, sostenibilità e problematiche ambientali.

Oltre alla scuola, il catalogo dei premi di EOLO Missione Comune comprende anche: connettività omaggio per 2 anni, access point per connettere le aree del paese e soluzioni per la sicurezza o la municipalità. Tutti strumenti pensati per portare anche le realtà più piccole ad innovarsi.

Per maggiori informazioni e dettagli sul progetto visitare il sito https://missionecomune.eolo.it/