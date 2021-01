Ventimiglia. Il Comitato pro Centro Storico ha organizzato nella frazione di San Bernardo un punto di scambio libri (bookcrossing).

Sotto la loggia della chiesa di San Bernardo, nell’omonima frazione di Ventimiglia sono a disposizione per chi lo desidera libri, riviste, giochi per bambini, cassette di cartoni animati. Chi lo desidera può prendere, in prestito, ciò che vuole e, sempre se lo desidera, lasciare un libro o altro a disposizione di tutti. Il motto dell’iniziativa è: «Prendi un libro, grazie – Lascia un libro, grazie».

Gli organizzatori ritengono che in questo periodo in cui i rapporti sociali sono limitati così come gli spostamenti delle persone, leggere un libro sia un modo per svagarsi, arricchirsi culturalmente, rilassarsi e meditare. Con lo Scambio Libri, inoltre, si vogliono responsabilizzare le persone, i giovani in particolare, ad usufruire responsabilmente di un bene comune e a condividerlo con gli altri. Il Comitato pro Centro Storico è certo che l’iniziativa sarà accolta favorevolmente e condivisa dal maggior numero possibile di persone.