Ventimiglia. Grave incidente questo pomeriggio sulla Statale 20 all’altezza della Calcestruzzi Val Roja. Stando alle prime informazioni provenienti da testimoni presenti al momento dell’incidente, una giovane donna di 27 anni, residente in val Bevera, avrebbe perso il controllo della propria utilitaria cappottando al termine di una manovra di sorpasso. A causare il rovesciamento sul fianco della vettura avrebbe contribuito l’asfalto viscido per la pioggia.

Al momento la statale è chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo ad opera dei vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale deviano il traffico verso la frazione di Bevera. Su richiesta dei medici dell’automedica del 118 si è alzato in volo l’elicottero Drago del 115 che ha elitrasportato la ferita in codice rosso presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti. A prestare i primi soccorsi la Croce Azzurra di Vallecrosia.