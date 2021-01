Ventimiglia. Un motociclista di circa 30 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 8 all’incrocio tra corso Genova e via Ernesto Chiappori, nel cuore di Ventimiglia. La moto su cui viaggiava l’uomo si è scontrata contro un auto per motivi in fase di accertamento.

Sul posto è accorso il personale sanitario, insieme con i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i militari della Guardia di Finanza che hanno smaltito il traffico.