Ventimiglia, “MacroWaves”: Keyo racconta in musica la pandemia Covid

Ventimiglia. É uscito su tutte le piattaforme di streaming musicale l’ultimo lavoro discografico del musicista siciliano trapiantato a Ventimiglia Claudio “Keyo” Ognibene dal titolo “MacroWaves”.

L’artista, già all’attivo da parecchi anni con la sua band siciliana “Nakrìa” ed inoltre producer del collettivo hip hop emiliano “Hotel Ghè Mel” e della band ponentina “Place to Be”, ha raccontato a modo suo la lunga pandemia in 10 tracce, intrinseche di atmosfere vissute dallo stesso in questo difficile periodo.

L’album vanta la collaborazione dei musicisti ponentini Enzo “Rotox” Rotondaro, Lorenzo “Lo Svizzero” Herrnut-Girola e del musicista pontino Gabriel “Kvdv” Berretta. È possibile ascoltarlo su tutti i portali musicali tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music.

Claudio “Keyo” Ognibene in passato ha collaborato con lo staff Mizukovideo per la realizzazione del social movie “Pugni Chiusi”.