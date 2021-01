Ventimiglia. Ennesima lite tra stranieri la scorsa notte a Ventimiglia. Tra via Hanbury e via della Stazione un gruppo di giovani uomini si è affrontato per motivi impossibili da stabilire. Sono volati pugni e ceffoni, ma c’è chi ha usato anche le scarpe per colpire gli “avversari”.

Uno degli stranieri, colpito più volte, sembra rivendicare il possesso di uno zaino.

Si tratta della seconda lite, ripresa con la telecamera di uno smartphone, negli ultimi due giorni a Ventimiglia.

