Ventimiglia, l’iniziativa di Pasta Fresca Morena: «Cantate il nostro jingle per avere in regalo una confezione di pasta»

Ventimiglia. Il noto pastificio Pasta Fresca Morena, in occasione del prossimo festival della canzone italiana, ha pensato di lanciare un’iniziativa molto simpatica e “ironica”: “Canta e Pasta”. Sarà il jingle da cantare per avere in regalo una confezione di Pasta Fresca Morena.

«Visto anche il momento particolare che stiamo vivendo, c’è bisogno di prendere le cose anche con leggerezza – ci ricorda il titolare Ramon Bruno – Ed ecco qui che nasce questa iniziativa! Cantate il jingle di Pasta Fresca Morena, dopo aver ascoltato il simpatico ritornello musicale che trovate nel video di questo articolo, con una confezione di pasta fresca in mano e postate il video sulla vostra pagina Facebook taggando @pastafrescamorena. Riceverete in regalo la stessa confezione!».

«Pasta Fresca Morena da oltre 50 anni porta sulle nostre tavole prodotti di qualità ad un giusto prezzo, pasta a km zero, fresca, ripiena, apprezzata da ogni palato – afferma il titolare – Lasciatevi prendere dal gioco e condividete l’iniziativa per avere in regalo una confezione di pasta fresca per un valore di ½ kg. Ricordiamo che in negozio a Ventimiglia e al mercato coperto trovate prodotti genuini tutti i giorni, preparati da mani esperte e con materie prime di ottima qualità selezionate. Guardate il video e partecipate al gioco: https://youtu.be/nE-ppnzCzEo».

Il negozio si trova in via Aprosio 21 a Ventimiglia o nel box n 15 del Mercato coperto. Per info chiamare il tel 018433461, consultare il www.pastafrescamorena.it, o cercare su Facebook e Instagram Pasta fresca Morena.