Ventimiglia, “La tribù dei gatti” cerca casa: «Serve un terreno per accogliere mici in difficoltà»

Ventimiglia. Sempre più gatti aiutati e tanti ancora da aiutare. E’ l’impegno de “La tribù dei gatti“, l’associazione nata nel 2019 dall’idea di alcune amiche gattare già attive da tempo nel volontariato. La presidente Franca Guglielmi da anni accoglie nella sua casa in campagna moltissimi mici e da quando è in pensione ha deciso di dedicare gran parte delle sue giornate curando colonie, aiutando chi ha bisogno per sterilizzare, facendo adottare molti gatti e, non ultimo, diventando balia per i micetti orfani.

Ovviamente nel tempo conoscendo la generosità e disponibilità di Franca, in molti hanno cercato aiuto e il lavoro è aumentato, da qui la decisione di creare una vera e propria associazione che, di fatto molto, già fa sul territorio ma purtroppo senza un vero luogo in cui curare ed accogliere i gatti in difficoltà. Il sogno delle volontarie è dunque quello di trovare un terreno, o un posto adatto per salvare e recuperare gatti anziani e fragili, abbandonati o rifiutati.

«Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per poter continuare ad aiutare i gatti di strada e non solo – spiegano le volontarie -. Durante il lockdown è stata creata una pagina Facebook “La tribù dei gatti odv”, per l’appunto, e abbiamo iniziato raccolta cibo presso alcuni supermercati di Ventimiglia per aiutare sia gattari di colonia sia chi, in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, ha difficoltà economiche e dunque anche comprare cibo per i propri animali domestici diventa un sacrificio. Adesso il nostro desiderio è quello di trovare un terreno o un luogo adatto per continuare ad impegnarci al meglio».

Chiunque possa segnalare un terreno da acquistare in zona Ventimiglia e dintorni (entroterra), Camporosso o zone limitrofe può contattare l’associazione attraverso la pagina Facebook o scrivendo alla mail latribudeigattiodv@gmail.com