Ventimiglia. Un canale scientifico su YouTube, “Uomo in erba“, dedicato alla natura e agli animali per far conoscere a bambini e ragazzi l’aspetto, le abitudini e la biologia, nonché i nomi scientifici di tutte le specie più importanti. E’ il progetto, divenuto realtà con già oltre 500 iscritti, di Giancarlo Castello, insegnante, zoologo, botanico e ricercatore naturalista.

Quarantacinque anni di esperienza e passione per la natura, facente parte delle Società Botanica ed Entomologica italiane dal 1976, Castello ha dedicato gran parte della propria vita alla scuola, scrivendo commedie, libri e realizzando giochi per spiegare la scienza ai più giovani.

«Attualmente seguo seicento studenti, in questo momento purtroppo soltanto online – spiega Castello – E svolgo lezioni su tutti gli animali e le piante d’Europa, con approfondimenti, audio-video». Per questo, vista la pandemia da Covid-19 che ha azzerato, per mesi interi, le lezioni in classe, Castello ha ideato un apposito canale Didattico-Scientifico su YouTube. «E’ online da diverse settimane con molte puntate, riguardanti argomenti per tutti gli amanti della Natura – aggiunge il prof – La novità sta nell’approccio e nei contenuti, semplici, gradevoli e assolutamente scientifici; con informazioni naturalistiche spesso ignorate dai mezzi d’informazione. Mi avvalgo di una collaborazione tecnica piuttosto esperta, quella di mio figlio Germano Castello, con una regia che ha già riscosso il dovuto riscontro».

Tra i temi affrontati: le farfalle, le tartarughe, gli uccelli, le lucciole, i pesci, i dinosauri, le cavallette, i papaveri, la fotosintesi, le viole, le orchidee, le vespe, gli animali pericolosi e via dicendo. Ogni sabato viene introdotto un nuovo argomento, che può essere anche richiesto all’esperto da chi segue il suo canale.

Il canale “Uomo in erba” rappresenta attualmente la pagina scientifica dell’Osservatorio del Paesaggio transfrontaliero, tra Italia e Francia, ODP-TRIF, associazione con sedi a Monaco e a Bordighera, per la difesa e la tutela del paesaggio, con soci italiani, francesi e monegaschi.

Il link del canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCeJPSOolRREk7wWF-GGKuRQ