Ventimiglia. I vigili del fuoco sono intervenuti stamani in un’abitazione dell’entroterra di Ventimiglia per spegnere l’incendio divampato in un’abitazione dove vive, da solo, un uomo anziano.

Le fiamme sarebbero state generate da una sigaretta lasciata accesa all’interno dell’appartamento colmo di rifiuti.

Fortunatamente l’uomo, accumulatore seriale, non ha riportato ferite, ma è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.