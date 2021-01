Ventimiglia in lutto, morto Andrea Repaci

Ventimiglia. E’ morto Andrea Repaci, 45 anni, conosciutissimo nel centro storico della città di confine. A darne l’annuncio è stato il Sestiere Ciassa, presieduto da Nico Martinetto, dove il giovane aveva militato diversi anni. «Il direttivo, i soci, gli atleti e i simpatizzanti tutti si uniscono al dolore della famiglia e degli amici per l’improvvisa perdita del caro Andrea Repaci – si legge nel messaggio di cordoglio – Ex staffettista del Sestiere Ciasa e presenza costante per tanti anni alla Scarpuná d’u rumanin. Un altro cuore giallorosso è volato in alto a tifare, lassù, dove la vista sul centro storico è migliore».

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Repaci, considerato una persona splendida da quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo.