Ventimiglia, il dottor Carlo Iachino tra le eccellenze italiane del circuito Odeon

Ventimiglia. C’è anche il medico Ventimigliese Carlo Iachino, ex consigliere comunale, tra gli ospiti nella rubrica, condotta da Nina Sicilia, delle eccellenze italiane del circuito Odeon.

Specialista in chirurgia dell’apparato digerente e proctologia, Iachino è comparso in collegamento da Genova per parlare della proctologia e spiegare quali sono le patologie più frequenti, le cause, la prevenzione, le terapie farmacologiche e cure.