Ventimiglia. Un furto con spaccata è stato commesso la notte tra giovedì e venerdì scorsi ai danni del Dopolavoro Ferroviario in piazza Cesare Battisti a Ventimiglia. Il locale, attualmente aperto come mensa per i ferrovieri e gli operai, è stato messo a soqquadro da ignoti che hanno danneggiato l’interno del ristorante, spaccando anche una porta, con inaudita violenza, per poi fuggire con un magro bottino: circa 60 euro di fondo cassa, qualche bottiglia di liquore e un po’ di cibo.

I ladri hanno agito da professionisti, entrando dalla cantina hanno raggiunto ufficio e salone, disattivando subito l’allarme, suonato tre minuti dopo il loro ingresso, per poi smurare la cassaforte e aprirla con un picchetto e un martello.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Ventimiglia, che hanno effettuato i rilievi. Risalire agli autori del furto non sarà semplice, visto che i malviventi hanno danneggiato l’hard disk collegato alle telecamere di videosorveglianza per cancellare ogni traccia del loro passaggio.