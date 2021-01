Ventimiglia. E’ stata riaperta oggi, con un’ordinanza del sindaco Gaetano Scullino, via Toscanini: importante arteria di Ventimiglia rimasta chiusa esattamente un anno a causa di una frana che, nel gennaio 2020, ha interessato il versante roccioso che delimita la strada a monte. I lavori, per un ammontare di circa 400mila euro, sono stati finanziati da Regione Liguria.

«Finalmente dopo un anno abbiamo riaperto la strada – dichiara il sindaco Scullino – Non è stato semplice visto che la pericolosità della parete ha fatto sì che fosse necessaria una chiodatura speciale per la messa in sicurezza. Dobbiamo il nostro grazie, mio personale e di tutta la mia amministrazione, al presidente della Liguria Giovanni Toti e alla sua giunta per l’importante finanziamento che ci ha permesso di intervenire. Grazie a Regione Liguria abbiamo potuto riaprire una strada importantissima per la viabilità cittadina».