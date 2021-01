Ventimiglia, da cantanti a produttori: l’evoluzione artistica di Riccardo Moio & Mattia Berlanda

Ventimiglia. Da cantanti a produttori. Mattia Berlanda e Riccardo Moio hanno deciso di intraprendere una nuova avventura con l’intento di aiutare giovani artisti a spiccare il volo nel mondo della musica e non solo.

Dopo aver partecipato ad “Amici casting 17″, prodotto brani, singoli, ed Ep ed essersi esibiti sia in Italia che all’estero, Riccardo e Mattia, classe ’93 e ’95, hanno deciso di sfruttare la loro esperienza, trasformando il loro RMB Studio in una Casa di produzione & Recording Studio, per seguire artisti in erba a 360°: «La nostra esperienza personale ci ha permesso di conoscere tutti i parametri musicali, abbiamo conosciuto il mondo musicale, televisivo, live e delle etichette. Abbiamo pensato che in quelle circostanze ci sarebbe piaciuto avere un punto di riferimento che si occupasse di tutto e così abbiamo deciso di sfruttare il nostro bagaglio per offrire un tale servizio agli artisti, seguendoli a 360°. Rmb Studio è la prima ed unica casa di produzione, nella nostra zona, in grado di occuparsi del progetto di un’artista in modo completo, seguendolo passo dopo passo lungo il suo percorso artistico. Vogliamo essere un punto di riferimento soprattutto per i giovani offrendo una “label” senza vincoli contrattuali, trattando dunque produzioni complete di ogni tipo. Il nostro team può occuparsi interamente di tutto ciò di cui l’artista necessita, dall’idea all’incisione in studio, dal progetto ad un video da sogno» – dice Mattia Berlanda, socio-fondatore della casa di produzione e direttore artistico.

I due giovani artisti hanno così intrapreso una nuova esperienza professionale: «Rmb Studio è una realtà di produzioni artistiche, e non solo, molto giovane ma con oltre centinaia di traguardi raggiunti e per questo rinomata sin da subito. È di nostra competenza assumere incarichi completi riguardo produzioni musicali, incisioni, mix e master, registrazioni, video making con storyboard, sound design, social media management, colonne sonore per film e cortometraggi, video di ogni tipo, jingles pubblicitari e spot, audio esclusivi per promo radiofoniche, televisive e web, voci e copywriting. Le nostre sale di produzione e registrazione sono ben lontane dai tipici spazi claustrofobici di molti altri studio e aiutano l’artista a vivere un’esperienza unica e appagante. Abbiamo già realizzato pubblicità per l’estero e spot per grandi marchi, ma anche doppiaggi di film e cartoni animati. Il nostro scopo è quello di offrire in una sola sede un pacchetto completo agli artisti» – spiega Berlanda.

I due ventimigliesi hanno scelto di rivoluzionare anche il mercato dei Beats creando un proprio Beat Store: «Far musica resta sempre arte. La musica non dovrebbe essere un lusso per pochi, un prestigio, qualcosa a cui ambire solo per sfoggiare ciò che in realtà nel 99% dei casi non si è. La musica non dovrebbe essere un diritto esclusivo, ma universale. E’ un peccato che certe persone vengano escluse, e così abbiamo deciso di creare “RmBeat Shop”. Daremo carta e penna a chi non potrebbe permetterselo» – dice Mattia.

Berlanda e Moio negli anni sono cresciuti artisticamente e musicalmente e ora desiderano offrire un servizio: «Il nostro servizio è adatto non soltanto ad individualità che lavorano nel campo dell’arte o dello spettacolo, ma anche a professionisti, locali e attività commerciali di ogni genere. RMB Studio offre la possibilità di poter realizzare spot pubblicitari di ogni natura, potendosi occupare sia della parte audio e di sound design che di tutto quello che concerne la ripresa video. Disponiamo di un personale affidabile e pieno di risorse capace di esprimere attraverso immagini e suoni personalizzati le qualità dell’attività o progetto interessati. Inclusa la possibilità di inserimento di voci fuori campo grazie ai nostri doppiatori e interpreti di grande esperienza, anche esteri» – precisa.

Il duo, che era nato con l’intento di portare in Italia un genere musicale diverso, però non ha intenzione di smettere di produrre la sua musica: «Continueremo a produrre, anche brani Ep in italiano, ma al momento siamo concentrati totalmente su questo nuovo progetto che ci sta a cuore. Prossimamente organizzeremo anche corsi di canto, per dj e corsi di doppiaggio con insegnanti di grande prestigio».