Ventimiglia, c’è un nome per la segreteria cittadina di Fratelli d’Italia

Ventimiglia. C’è un nome che circola nelle ultime ore per la carica di segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Ventimiglia: è quello di Milena Raco.

Dopo le recenti dimissioni di Ino Isnardi, che ha mantenuto la carica di capogruppo consiliare, subentrando a Francesco Mauro (attualmente consigliere del gruppo misto), a prendere il posto nella segreteria di Ventimiglia potrebbe essere proprio Milena Raco: prima dei non eletti che, per un solo voto, non è entrata in consiglio comunale.

Un nome, quello della ventimigliese Raco, che sarebbe trapelato durante una recente riunione del circolo alla presenza dell’attuale segretario cittadino Paolo Strescino, che ha momentaneamente ricoperto il ruolo altrimenti scoperto.