Ventimiglia. Un incendio è divampato intorno alle 2 di stamane all’interno di una serra in disuso, utilizzata come magazzino, in via Nervia, a Ventimiglia in prossimità di alcune case. Sul posto hanno operato per tutta la notte quattro squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamento di Ventimiglia, di Sanremo e dal comando centrale di Imperia. Presente anche un “carro aria” del 115, contenente le maschere e i supporti necessari ai pompieri per poter respirare nella fitta coltre di fumo sprigionatasi dal rogo.

Ad alimentare le fiamme, sono stati i diversi rifiuti – sembrerebbe di ogni tipologia – contenuti all’interno della serra.

di 20 Galleria fotografica Incendio serra via Nervia Ventimiglia









Foto 5 di 7













Sono attesi gli escavatori dei Vigili del Fuoco per lo smassamento delle macerie e la bonifica dell’area.

Ancora in fase di accertamento le cause del rogo, avvenuto in una via stretta, che ha reso difficoltoso l’arrivo dei mezzi.

Fortunatamente non si segnalano feriti.