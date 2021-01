Ventimiglia, avviata la campagna vaccinale alla Fondazione Chiappori

Ventimiglia. E’ decollata con l’adesione di tutti gli ospiti la campagna vaccinale presso la Fondazione Chiappori. Sono state somministrate questa mattina le prime 59 dosi di vaccino contro il Covid-19 agli anziani residenti nella struttura a gestione comunale, presieduta da Nico Martinetto, e ai 25 operatori impiegati. Il richiamo della seconda dose è fissato tra 21 giorni.

«Per noi la giornata di oggi segna il traguardo per di un nuovo inizio, commenta la direttrice Federica Cozza. E’ importante ribadire che il vaccino va fatto, soprattutto quando si parla di contesti come le case di riposo che senza non riuscirebbero a uscire da questo incubo della pandemia. Qui in fondazione, grazie all’impegno di tutti, siamo riusciti a mantenere la struttura Covid-free. Vorrei ringraziare la cooperativa Punto Service per gli investimenti fatti, tutti gli operatori, il direttore sanitario e amministrativo».

«Seguendo alla lettera tutte le linee guida del ministero e dalla nostra cooperativa siamo riusciti a mantenere il coronavirus lontano dalla Fondazione Chiappori, aggiunge Maurizia Gentile responsabile della Punto Service. Continueremo a farlo finché l’emergenza non sarà finita nell’interesse degli ospiti che è quanto di più ci sta a cuore».