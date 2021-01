Ventimiglia. E’ divampato da un fuoco appiccato per scaldarsi dal freddo, l’incendio che la scorsa notte ha completamente distrutto una serra in disuso, utilizzata come magazzino, e tutto ciò che conteneva. Ad accendere il rogo è stato un tunisino di 60 anni, entrato all’interno della proprietà per ripararsi dal rigore della notte. L’uomo ha riportato ustioni alle mani, ma non è in pericolo di vita.

Per spegnere le fiamme, divampate intorno alle 2 del mattino, sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Ventimiglia, di Sanremo e dal comando centrale di Imperia. Il fuoco, che ha divorato la serra, è arrivato a minacciare le abitazioni della stretta via Nervia, nei pressi delle scuole pubbliche: le case sono state completamente invase dal fumo.

Le operazioni di spegnimento del rogo e la bonifica dell’area sono andate avanti anche nel corso della mattinata, con l’arrivo degli escavatori del 115 per lo smassamento delle macerie.

Sull’accaduto indaga la polizia.