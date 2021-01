Vela, Piano Sviluppo Territorio 2021: interventi a favore di tesserati e circoli

Genova. Il presidente Francesco Ettorre ha indirizzato una nota a tutti i presidenti di circolo e alle associazioni di classe per illustrare l’avvio dell’edizione 2021 del Piano Sviluppo Territorio con interventi a favore di tesserati e circoli, per l’erogazione di 143 contributi alle Classi giovanili 420, 29er, Techno 293/Foil, Ilca 4 (4.7), Ilca 6, RS Feva, L’Equipe, Kite, Kite Foil, Hobie Cat, Dragoon, Nacra 15, e – novità del 2021 – i contributi per le imbarcazioni parasailing Hansa 303 e 2.4.

Le modalità per garantirsi il supporto sull’acquisto previsto in questo piano 2021 sono descritte e consultabili nella “Lettera di comunicazione” (inviata a tutte le società affiliate) e dettagliate in “Identificazione valore contributi” e “Procedure per erogazione”. I tempi per la formalizzazione delle richieste vanno dalle 9 del 25 gennaio alle 12 del 10 marzo 2021.