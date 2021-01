Vela, al via gli aiuti per l’avviamento allo sport delle persone con disabilità

Genova. Anche la vela, che sta crescendo il suo movimento Parasailing e ambisce a tornare nel programma paralimpico, può beneficiare degli aiuti.

La vela per tutti, senza barriere, il mondo Parasailing in Italia vuole crescere ancora dopo un quadriennio di sviluppo. Per farlo adesso arriva anche un’occasione in più: il fondo per finanziare le richieste di ausili sportivi nell’ambito del potenziamento avviato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Fiv invita tutti i propri affiliati a documentarsi e considerare la possibilità di presentare le apposite domande. Si potrà presentare domanda attraverso il seguente link.