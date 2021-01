Varato Monaco One, il catamarano che collega i porti di Ventimiglia e Monaco

Ventimiglia. Come pre-annunciato nei giorni scorsi, è stato varato Monaco One, il catamarano di Monaco Ports per lo shuttle service con Cala del Forte – Ventimiglia. Il natante arriverà nel Principato a metà febbraio e sarà poi consegnato ufficialmente ai Porti di Monaco. Una volta espletate le formalità di rito e dopo il varo ufficiale, Monaco One entrerà in funzione sulla rotta Monaco – Cala del Forte – Monaco. I clienti dei due porti potranno così di spostarsi in soli 15 minuti da una destinazione all’altra.

Lungo 12 metri, progettato e costruito da Advanced Aerodynamic Vessel a La Rochelle in Francia, il catamarano ospita fino a 12 passeggeri e, grazie a un innovativo design aereodinamico, dimezza i consumi di carburante navigando a una velocità di crociera di oltre 40 nodi.