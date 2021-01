Vallecrosia. Commemorato ieri il 78° anniversario in onore ai caduti e dispersi nella triste disfatta della Campagna di Russia della Divisione Alpina ed in particolare del locale Battaglione Pieve di Teco.

La cerimonia Organizzata dalla sezione ANA di Vallecrosia presieduta da Giuseppe Turone, ha visto la partecipazione purtroppo contingenteta per il rispetto delle norme anti

assembramento di rappresentanze delle sezioni Alpine di Bordighera, Ventimiglia e Camporosso e dal Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e

dispersi in Guerra Francesco Verrando.

Presenti anche per le istituzioni il Consigliere Regionale Veronica Russo e i consiglieri comunali, Fabio Perri e Cristisan Quesada.

Dopo una messa di suffragio celebrata presso la Parrocchia di Maria Ausiliatrice e stato deposto un cuscino tricolore di fiori al cittadino Monumento degli Alpini