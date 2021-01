Vallecrosia in lutto per la morte del dottor Lorenzo Biancheri

Vallecrosia. Questa mattina, improvvisamente, è mancato il dottor Lorenzo Biancheri.

“Biancherino”, come era affettuosamente soprannominato da pazienti e amici, era molto noto nella città di Vallecrosia e in tutto il ponente ligure per il costante e professionale lavoro, svolto per molti anni, come medico di base e come medico dell’ospedale di Bordighera. E’ stato il primo presidente della Fondazione Rachele Zitomirski – onlus e della RSA Casa Rachele e attualmente ricopriva la carica di presidente onorario.

Il presidente della fondazione Rocco Noto con tutto il consiglio di amministrazione e il direttore partecipano al dolore della famiglia ricordando la preziosa attività svolta per la costituzione della Fondazione e la nascita di Casa Rachele.

Al dolore si unisce anche il sindaco di Vallecrosia Armadio Biasi, che in un messaggio alla fondazione, lo

ricorda e lo ringrazia per l’instancabile lavoro svolto a favore di tutta la comunità di Vallecrosia.